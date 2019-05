Cagliari, paura in via Nuoro: pioggia di calcinacci da un palazzo colpisce una Smart

Una pioggia di calcinacci. Meglio, “di mattonelle”, come scrive su Facebook l’avvocato Gianfranco Piscitelli. Il fatto è avvenuto in via Nuoro: alcune mattonelle della facciata di una palazzina si sono staccate all’improvviso, centrando in pieno una Smart parcheggiata. Solo per miracolo, in quel momento, non stava passando nessuno sul marciapiede. Ma il danno alla vettura c’è tutto: il vetro posteriore è andato in frantumi. “Era già successo circa sei mesi fa”, spiega Piscitelli, che si domanda se si possa trattare di “menefreghismo” che potrebbe portare a una possibile “tragedia annunciata”.

Sul posto sono arrivati due camion dei Vigili del Fuoco e la polizia Municipale.

