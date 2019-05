Terrore a Cagliari, auto pirata provoca tre incidenti: gravi due pedoni travolti

Incidente stradale questa sera nel quartiere San Michele. Una bmw guidata da un 47enne di Portoscuso, proveniente da viale Elmas, mentre effettuava la curva per andare in viale Monastir è salito sul cordolo entrando contromano in via San Michele. Nello stesso istante urta un furgone che transitava regolarmente, e si è dato poi alla fuga in contromano verso piazza San Michele, investendo due pedoni, lasciandoli a terra senza soccorrerli.

Sempre in fuga è salito con l’auto sul marciapiede per poi dirigersi verso via Bosco Cappuccio. Arrivato in viale Monastir ha causato un altro incidente, anche qui si è dato alla fuga e per terminare la corsa in via del Fangario, dove è stato fermato da una pattuglia della Polizia. I pedoni, madre e figlio cagliaritani, rispettivamente di 78 e 48 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati con assegnato codice rosso agli ospedali Marino e Brotzu. Il veicolo è stato sequestrato, sul suo conducente sono in corso accertamenti per la verifica di abuso di alcol e/o droghe. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale .

en.ne.

