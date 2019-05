Cagliari, paura in via San Michele: Bmw investe padre e figlio

Investimento in piazza san Michele. Una bmw ha investito due persone, si tratta di padre e figlio. I due sono feriti, ma non in modo grave. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia municipale.

Notizia in aggiornamento

