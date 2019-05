A Betlemme s’inaugura un centro sportivo per i bambini in ricordo di Davide Astori L’iniziativa sostenuta dalle squadre di calcio Cagliari e Fiorentina

Venerdì prossimo alle 10.30 verrà inaugurato a Betlemme il “Davide Astori Playground”, una grande festa dello sport per la pace.

Progettata dall’architetto locale Ziad Alsayeh, l’opera è sostenuta dal Cagliari Calcio e dall’ACF Fiorentina, in collaborazione con il progetto internazionale Assist for Peace. L’obiettivo è fornire ai bambini di Betlemme un luogo dove divertirsi giocando a pallone, perché “il calcio e lo sport in generale aiutano i ragazzi a crescere ed integrarsi attraverso la condivisione di valori quali fratellanza, lealtà e amicizia”.

Il campo di calcio, intitolato ad Astori – calciatore che ha sempre promosso e sostenuto il tema della fratellanza – sorgerà anche grazie alla disponibilità della municipalità di Betlemme. Sarà aperto a tutti i bambini e bambine di ogni religione e nazionalità: potranno giocarci ogni giorno nel nome di un grande campione dello sport italiano.

Al taglio del nastro saranno presenti autorità e personalità del territorio e le delegazioni dei due Club guidate dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini e dal vicepresidente della Fiorentina Gino Salica, insieme ai dirigenti Andrea Cossu e Giancarlo Antognoni, dai calciatori Nicolò Barella, Federico Chiesa, Vitor Hugo, Fabio Pisacane e Montiel.

Quello di Betlemme è il secondo campo realizzato con il contributo dei grandi campioni dello sport, coadiuvati da Assist for Peace. Il primo è stato costruito nel cuore di Gerusalemme, nel quartiere armeno, e inaugurato nel 2016; visitato in seguito da grandi sportivi, oggi è aperto a tutti i bambini che qui si ritrovano per tornei e semplici partite dopo la scuola.

Mercoledì, 29 maggio 2019

