Moria di pesci a Molentargius, Pili: “Disastro ambientale, gestione scandalosa”

Desta non poca preoccupazione la recente moria di pesci nello stagno di Molentargius. Non è purtroppo la prima volta che accade. Arrivano le accuse durissime del leader di Unidos Mauro Pili, che riprende in un video il tristissimo scenario: “Tonnellate di pesci morti – forse assenza di ossigeno nell’acqua – sotto accusa la gestione scandalosa dello straordinario specchio d’acqua dentro la città metropolitana. Un grande potenziale abbandonato a se stesso con un degrado ormai trasformatosi in disastro ambientale”