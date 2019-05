Due turisti tedeschi salvati a G.Aranci

(ANSA) - GOLFO ARANCI, 29 MAG - Due turisti tedeschi sono stati salvati in mare dalla Security del porto di Golfo Aranci e dalla Guardia costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, al comando del tenente di vascello Angelo Filosa.

I due, di 35 e 50 anni, erano partiti in canoa dalla spiaggia di Nodu Pianu del Comune di Golfo Aranci, incuranti delle cattive condizioni meteo-marine, e sono stati spinti dal vento e dalla corrente fino al porto di Golfo Aranci, dove gli addetti della Security portuale li hanno praticamente raccolti dal mare e portati al sicuro nella Stazione marittima, in evidente stato di ipotermia. Qui sono stati assistiti dal personale della Security e dai militari della Guardia costiera.

I due dopo essersi riscaldati e rifocillati hanno rifiutato l'intervento del 118: hanno contattato i loro familiari e sono tornati ai loro alloggi.