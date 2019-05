Dall’Emilia Romagna a Oristano per frequentare la Scuola di Specializzazione in Beni archeologici Nesiotikà. Claudia Cappuccino, studentessa bolognese, diplomata questa mattina nel corso specialistico in archeologia subacquea, è la centesima iscritta al corso della Scuola di Specializzazione ad aver portato a termine il percorso. Insieme a lei altri 11 studenti, alcuni dei quali, come lei, giunti a Oristano dal resto della Penisola per frequentare i corsi al Consorzio Uno.

La Scuola di Specializzazione in Beni archeologici Nesiotikà ha celebrato in questo modo i 9 anni di attività. Nata nell’anno accademico 2010-2011, si è proposta sul piano nazionale e internazionale con i 4 curricula preistorico, orientale, classico e medievale e, inoltre, con il curriculum classico relativo all’archeologia subacquea e dei paesaggi costieri.

Proprio il corso specialistico in archeologia subacquea ha richiamato numerosi studenti, non solo di ambito regionale, ma anche di ambito nazionale e internazionale. In particolare la Scuola ha accolto un 26,79% di studenti della penisola italiana e della Sicilia (16 siciliani, 2 lombardi, 2 emiliani, 2 toscani, 2 laziali, 2 campani, 1 piemontese, 1 marchigiano, 1 molisano, 1 calabrese) e un 5,36% di studenti di provenienza sia europea che asiatica (4 spagnoli, 1 greco, 1 dall’Iran).



Mercoledì, 29 maggio 2019

L'articolo Cento diplomati alla Scuola di Beni archeologici di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.