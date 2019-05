CAGLIARI, Martedì 4 presentazione del volume “Le appassionanti vicende di un medico di campagna” di Fabio Barbarossa

Martedì 4 giugno, nella sala Orrù dell’Ordine dei Medici (via dei Carroz, 14), alle 17,30, Fabio Barbarossa presenterà il suo libro “Le appassionanti vicende di un medico di campagna”, edito da Carlo Delfino. Un volume che raccoglie brevi scritti sulla sua professione di medico di famiglia in un paese del Sarrabus-Gerrei, coi risvolti divertenti, intensi e drammatici, ma sempre carichi di emozione. In questo viaggio attraverso la professione e la vita l’autore sarà accompagnato da Tonino Serra, medico, mentre le letture saranno a cura di Stefania Iorio. (red)

