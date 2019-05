Impreu seguru de Internet: unu seminàriu in contu de sa navigatzione on-line

Un’addòbiu in contu de s’impreu cussentziosu de Internet, pro prevènnere patologias ligadas a un’impreu tropu longu e faddidu de is tecnologias digitales. Cuncordadu dae s’OSVIC, paris cun su Tzentru pro is servìtzios culturales de Aristanis e cun s’Universidade de Tàtari, su seminàriu si faghet custu sero, a is 17.00, me in su Tzentru pro is servìtzios culturale de bia de Carpaccio.

Ddoe ant a pigare parte Simone Gargiulo, psicòlogu ispetzializadu in Psicopatologia web mediada, e Cristiano Depalmas, professore in su Cursu de Sièntzias umanas e psicopedagògicas fundamentales in sa Facultade de Meighina e Chirurgia de s’Universidade de is Istùdios de Tàtari.

