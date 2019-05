Il Comune di Siamaggiore cerca casa a sette cagnetti

Al via la campagna di sensibilizzazione alle adozioni su Facebook

“Chi non ha mai avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”. L’amministrazione comunale di Siamaggiore ha scelto una frase del filosofo Schopenauer per promuovere una campagna di sensibilizzazione all’adozione dei cani randagi, trovarti nel territorio del paese e ospiti nel canile di Silì, con il quale il Comune di Siamaggiore è convenzionato.

Si tratta di 7 cani – una femmina e sei maschi – per ciascuno dei quali, sulla pagina Facebook Comune di Siamaggiore, è stata inserita qualche foto e una breve descrizione di presentazione.

Chiunque desideri un nuovo amico, può dare una possibilità al vivace Spillo, o al fido Argo. Alle vispa Maggie (unica femmina) o al cucciolone Roxy. E ancora, all’equilibrato Rasta, dai lunghi dreads o al docile Roger, l’ultimo arrivato. Oppure innamorarsi dello sfiduciato Otto, simil bassotto dagli occhi tristi.

“Ci piace l’idea di dare visibilità a questi animali”, si legge nella pagina social del Comune, “che cercano il calore di una casa e di una famiglia, nella speranza che catturino l’attenzione di qualcuno di voi”.

“Vi invitiamo inoltre a visitare il canile negli orari di apertura”, si legge ancora nella pagina Facebook Comune di Siamaggiore. “siamo sicuri che, tra questi o altri, si nasconda un vostro amico per la vita!!! Visitare un canile apre un mondo: decine di cani che si affannano per farsi vedere da voi nella speranza che qualcuno li noti, altri che ormai disillusi non ci sperano più. Chi sarà a fare breccia nel vostro cuore?”

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al canile o al vigile urbano di Siamaggiore.

Mercoledì, 29 maggio 2019

