Cagliari, migliaia di ogliastrini protestano in via Roma: “Fate vivere l’ospedale di Lanusei”

Duemila ogliastrini in piazza a Cagliari per protestare contro la chiusura di alcuni reparti dell’ospedale di Lanusei. Lo spettro della chiusura totale non è all’orizzonte, almeno politicamente, ma la paura di migliaia di sardi è proprio quella di vedersi privati “di un punto di riferimento essenziale per potersi curare”. Semplici cittadini, ma anche i sindaci di decine di Comuni isolani, tutti uniti in battaglia: “La riforma sanitaria della vecchia Giunta regionale ha prodotto solo danni, non aggiungiamone altri”, spiegano i partecipanti. E l’sos alla nuova Giunta c’è tutto: “Il neo assessore leghista Nieddu non ha colpe, ma spetta a lui tutelare la salute dei sardi”.

