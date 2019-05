La Cassazione boccia Abbanoa

Riconosciuto il diritto dell’utente a ricorrere al giudice del territorio. Il plauso di Adiconsum

Il giudice competente a decidere l’opposizione all’ingiunzione di pagamento è quello della residenza del consumatore/utente e non quello di Cagliari,dove viene emesso il provvedimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha così bloccato il “tentativo del Gestore di rendere difficoltoso l’accesso alla giustizia e indurre i consumatori a pagare somme ritenute non dovute”, secondo quanto commenta il presidente regionale di Adicoconsum Giorgio Vargiu nel diffondere la notizia.

Abbanoa – spiega l’associazione di tutela dei consumatori – ha emesso un’ingiunzione di pagamento di alcune fatture a un condominio di Alghero che si è opposto davanti al Tribunale di Sassari.

Il gestore idrico, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la incompetenza per territorio del giudice sassarese ritenendo che competente a conoscere della controversia fosse, per legge, il Tribunale di Cagliari luogo in cui è stata emessa l’ingiunzione di pagamento.