CAGLIARI, ‘Obi pediatrica’ al Pronto soccorso del Brotzu grazie ai fondi dell’associazione Amelia Sorrentino

Sono passati poco più di sei mesi dalla triste scomparsa di Amelia Sorrentino, la bimba strappata all’affetto dei suoi cari da una grave e rara patologia intestinale a soli 7 anni. Eppure, grazie all’associazione creata dai genitori Rossana e Corrado – che porta il suo nome ed ha come obiettivo principale la prevenzione delle malattie sui bambini – sembra che la piccola non abbia mai smesso di essere presente, di guidare i loro passi e di manifestarsi in ogni loro gesto d’amore rivolto al prossimo.

La ‘Obi pediatrica’, realizzata con i fondi raccolti dall’associazione, ne sono una grande dimostrazione: risale infatti a pochi giorni fa la consegna degli arredi per la sala di ‘Osservazione breve intensiva’ all’interno del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

«Nei primi giorni della prossima settimana ci sarà il collaudo, dopodiché si tratterà solo si aspettare l’arrivo dei monitoraggi – spiegano Corrado e Rossana – A quel punto possiamo dire di aver “creato” una delle prime Obi pediatriche in Sardegna un enorme passo avanti per i nostri bambini». L’Osservazione breve intensiva, infatti, rappresenta la risposta ottimale per quei casi che, pur non avendo gravità o complessità tali da rendere necessario il ricovero, non siano d’altra parte risolvibili o inquadrabili con la semplice visita al Pronto soccorso. Si tratta di una attività assistenziale in grado di garantire e mantenere un livello di assistenza continuo ed elevato (visite, dimissioni, trasferimenti), con la possibilità di accedere ad indagini diagnostico-strumentali in maniera continuativa nelle 24 ore e con tempi accelerati.

Come diceva Madre Teresa di Calcutta, “non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo, non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”. E Rossana e Corrado, nel dare al prossimo, riversano tutto quell’amore rimasto ‘in sospeso’, tanto forte da coinvolgere chiunque venga a conoscenza della loro storia e del loro coraggio, in quello che è il vero e proprio miracolo di Amelia: l’amore, e la vita, oltre la morte.

Laura Pisano

(sardegna.admaioramedia.it)