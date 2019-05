Salgono fatturato e numero addetti Srl

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAG - Le società a responsabilità limitate sarde sono in salute: gli addetti aumentano del +4,1% e il fatturato sale del +5,1%. Sono i dati che emergono dall'"Osservatorio sui bilanci delle srl" per il triennio 2015-2017 realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.

Per quanto riguarda gli addetti la crescita maggiore si è registrata a Cagliari: più 5,1%. Seconda Oristano (5%), Sassari (4,7%), Sud Sardegna (2,3%). Segno meno soltanto per Nuoro: gli addetti sono diminuiti dell'1,1%. Boom invece di Oristano per quanto riguarda il fatturato: più 16,5%. Seguono Nuoro (8,3%), Cagliari (5,3%), Sassari (4,3%). Fatturato leggermente in flessione solo nel sud Sardegna: meno 0,8%. Segni positivi per valore aggiunto: in Sardegna si registra un più 4,8%. Con boom di Oristano che segna addirittura una crescita del 42,8 per cento.

Lo studio nazionale ha riguardato 620.155 srl. Tra i settori, ottime performance dei trasporti (+8,3%) e del commercio (+8,1% per il 2017), seguiti dal comparto dei servizi professionali, finanziari e assicurativi (+6,7%).(ANSA).