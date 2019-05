Maxi acquario da tre piani a Cagliari? “Idea bellissima, arriveranno turisti a frotte come a Genova”

Maxi acquario a tre piani con dieci vasche piene di pesci, a “contorno” di un bioparco marino nel padiglione Nervi di Su Siccu. Il progetto – non nuovo almeno come base, ma che arriva a pochi giorni dal voto per le Comunali – porta la firma dei Popolari per Cagliari: “Ha già ricevuto l’ok del candidato a sindaco Paolo Truzzu”. Tanti pesci in una location molto particolare, e l’obbiettivo di attrarre turisti tutto l’anno e da tutto il mondo: l’idea non dispiace a molti cagliaritani e lettori di Casteddu Online. In città non c’è un acquario, il più vicino è a Cala Gonone e i turisti, ovviamente, vanno lì. Intercettarli e portarli a Cagliari per ammirare anche i giganteschi scheletri di balene e squali nel museo che sorgerebbe accanto al maxi acquario? “Porterebbe ricchezza” a detta di molti.

Laura L. dice che “premetto che sono di Cagliari, sarebbe come qui a Genova con l’acquario. Tutto l’anno ci sono turisti. Penso che sia una bella cosa per attivare turismo”. Per Renato C. “l’idea è ottima. Finalmente un progetto valido orientato allo sviluppo turistico della città”. Altro parere è quello di Roberta C.: ” in generale l’idea di riqualificare non è sbagliata perché in città ci sono diverse aree abbandonate che non giovano al contesto urbano. Tuttavia non metterei questo progetto in cima alla lista delle cose da fare”. Non tutti ovviamente vedono di buon occhio il maxi acquario, perché “i pesci devono essere liberi di vivere in mare”. Non la pensa così Jonny C. “Non vi va bene mai nulla! Volete cambiare il paese e migliorare ma senza far nulla. Non è che se le strade sono pulite allora siamo tutti tranquilli. A confronto ad altre città siamo arretrati 100 anni! E la ruota panoramica non vi sta bene, e le piste ciclabili no, e l’acquario no”. Il tema è caldissimo, continuate a dire la vostra commentando questo articolo sulla pagina ufficiale Facebook del nostro giornale.

L'articolo Maxi acquario da tre piani a Cagliari? “Idea bellissima, arriveranno turisti a frotte come a Genova” proviene da Casteddu On line.