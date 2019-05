Giorgino, una nuova Primavera al Villaggio Pescatori

Per iniziativa degli abitanti del piccolo borgo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica e diverse Associazioni locali, si organizzerà la seconda edizione de LA PRIMAVERA DEL VILLAGGIO: un evento di svago, incontro e di aggregazione sociale sfruttando il sapere antico che, da sempre, è principio e fonte di ispirazione per tutte le attività che animano il Villaggio di Giorgino.

Domenica 2 Giugno il Comitato di Quartiere ha voluto proporre nuovamente alla Città un momento di festa aprendo le porte del piccolo e suggestivo borgo sin dalla mattina. Alle ore 09:00 è prevista una escursione in canoa per scoprire la bellezza naturalistica della Laguna di Santa Gilla a cura dell’Associazione Posidonia. La piazza e le piccole viuzze del borgo si coloreranno a partire dalle ore 10:30 con diversi stand di artigiani e hobbisti per una esposizione di artigianato artistico e oggettistica creativa di ogni specie. Inoltre saranno presenti anche rivenditori di prodotti enogastronomici tipici e di alta qualità da diverse zone della Sardegna.

Alle ore 11:30 avrà inizio il tour guidato alla scoperta del borgo marinaresco tipicamente cagliaritano e della laguna che lo circonda a cura di Istedda (guida turistica Daniela Puggioni).

Il Villaggio sarà poi una delle tappe della divertentissima Vespaccia al Tesoro organizzata dal Vespa Club Cagliari: una caccia al tesoro on the road e rigorosamente su due ruote.

Infine, durante la giornata, launeddas e l’organetto coinvolgeranno i partecipanti con musiche e balli della tradizione sarda (a cura dell’Associazione Culturale Symponia di Pirri)

Immancabile, sia per l’ora di pranzo che per la cena, la Frittura Mista di Pesce del Golfo degli Angeli, che gli abitanti del Villaggio prepareranno e offriranno ai partecipanti.

Al tramonto, godendo del bellissimo e particolare skyline del versante occidentale della Città, la festa potrà dirsi conclusa.

