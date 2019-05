Alla Fratelli Ibba di Oristano il premio internazionale della Deloitte

L’importante riconoscimento attribuito per il secondo anno consecutivo

Nuovo importante riconoscimento per la Fratelli Ibba srl di Oristano impegnata soprattutto nella grande distribuzione con una catena di supermercati a marchio Crai. Per il secondo anno consecutivo è stata insignita del “Best Managed Companies” di Deloitte Private Italia.

La società, guidata dal presidente di Crai Cooperativa Giangiacomo Ibba, ha dimostrato di aver raggiunto livelli di eccellenza per capacità organizzativa, strategia, performance, sostenibilità, cultura aziendale, ottenendo anche quest’anno il riconoscimento che già le era stato attribuito lo scorso anno, nella prima edizione italiana della prestigiosa iniziativa promossa con la collaborazione di Altis Università Cattolica, Elite e Confindustria.

Alla cerimonia di consegna del premio, svoltasi questo pomeriggio a Milano, nei locali di Borsa Italiana, col presidente Ibba è intervenuto anche l’amministratore delegato di Centrocash Giorgio Annis.

“Senza il lavoro e l’impegno costante di tutti, questo risultato non sarebbe arrivato”, ha dichiarato il presidente della società Gian Giacomo Ibba. “Questo premio è solo un punto di partenza e non di arrivo”.

Fratelli Ibba è un’azienda storica del gruppo Crai in Sardegna e rappresenta in modo esemplare la realizzazione di una strategia perseguita a livello nazionale. Opera nell’isola e nel Lazio con una rete di oltre 300 negozi ad insegna Crai e suddivisi in 3 formati: l’ultra prossimità con i negozi “Cuor di Crai” fino a 250 mq, i supermercati Crai da 300 a 800 mq e il format più grande, oltre 800 mq denominato “Crai Extra” e, oltre ai negozi e supermercati alimentari, è protagonista anche nel canale Cash & Carry con 4 strutture ad insegna Centrocash.