EUROPEE, Proclamati 8 eletti nella Circoscrizione Isole: tutti siciliani

E’ ufficiale l’elenco degli eletti nella Circoscrizione Isole alle Elezioni europee di domenica scorsa: sono tutti siciliani, neanche un sardo.

Due eurodeputati sono del Movimento cinque stelle, primo partito con il 29,77%: la ‘iena’ Dino Giarrusso (117.211 preferenze) e l’uscente Ignazio Corrao (115.820). Altrettanti per la Lega (22,45%): Matteo Salvini, il più votato in Sicilia e Sardegna con 241.632 preferenze, e Annalisa Tardino (32.884) e per il Partito democratico (18,52%): il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, con 135.907 voti e l’uscente Caterina Chinnici (113.248). Un europarlamentare ciascuno per Forza Italia (14,71%), Silvio Berlusconi con 90.770 voti, e per Fratelli d’Italia (7,28%), Giorgia Meloni con 63.564 voti.

Ora la scelta passa ai leader che potrebbero scegliere altre circoscrizioni e liberare il seggio europarlamentare per altri candidati. è considerata certa l’opzione di Salvini per fare spazio a Francesca Donato, quella di Berlusconi per il capogruppo all’Assemblee regionale siciliana, Giuseppe Milazzo, fedelissimo di Gianfranco Miccichè, e quella di Meloni per l’ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli. Il futuro europeo di Andrea Soddu del Pd è nelle mani del neo eurodeputato Bartolo, eletto anche nella Circoscrizione Centrale con 140mila consensi. (red)

