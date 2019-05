Rivoluzione all’ex mercato civico. Tomaso Locci, ex sindaco di Monserrato e candidato alle prossime comunali annuncia una rivoluzione per la vecchia struttura commerciale di via del Redentore. In un video promozionale diffuso su facebook Locci annuncia la conversione del mercato in struttura polivalente con “sala lettura, ristoranti multietnici e locale per la notte con intrattenimenti vari”. Sì anche ad una struttura ricettiva per accogliere “a prezzi modici” i parenti dei degenti del policlinico.

L'articolo Monserrato, Locci: “Nell’ex mercato civico un locale notturno e ristoranti multietnici” proviene da Casteddu On line.