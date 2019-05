Incidente stradale questo pomeriggio sulla 389 all’altezza del bivio Pira e Onni nel territorio di Villagrande. Un motociclista tedesco, a bordo della sua potente Bmw, a causa della presenza di ghiaia sulla strada ha perso il controllo del mezzo scivolando rovinosamente a terra. L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villagrande e l’Anas.

L'articolo Perde il controllo della moto sulla 389 a causa della ghiaia: centauro all’ospedale con l’elisoccorso proviene da Casteddu On line.