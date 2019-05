Strada chiusa a Cuglieri per la rimozione di amianto

Le modifiche alla circolazione in Via Umberto I

Variazioni al traffico a Cuglieri per la rimozione dell’amianto nell’edificio del Banco di Sardegna. Giovedì prossimo, 30 maggio, la circolazione sarà sospesa, in Corso Umberto I, dall’intersezione con via Sa Serra e via Vittorio Emanuele fino all’intersezione con via Vescovo Sanna, per consentire lavori di sostituzione di silos in cemento amianto mediante l’utilizzo di una gru. La ditta Casu Ambiente Srl effettuerà i lavori dalle 8 alle 12.

I trasporti pubblici che solitamente percorrono le vie interessate ai lavori modificheranno il loro percorso, in particolare istituendo la fermata per la salita e la discesa dei passeggeri nei pressi di via Littorio e via Eleonora D’Arborea. Le persone che transiteranno vicino sono invitate a non sostare e soffermarsi in prossimità dei lavori.

Martedì, 28 maggio 2019

