Domani, mercoledì 29 maggio 2019 le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione nel serbatoio comunale di Maracalagonis. I lavori inizieranno alle 9 e saranno conclusi entro le 17. Durante questa fascia oraria sarà necessario interrompere l’approvvigionamento idrico dell’impianto. Le riserve immagazzinate nelle vasche d’accumulo, tenute al massimo della loro capienza, saranno utilizzate per garantire il servizio all’utenza durante l’intervento. In base all’andamento dei consumi e all’abbassamento dei livelli nel serbatoio, nel primo pomeriggio potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni in particolare nelle zone più alte dell’abitato.

Il servizio sarà ripristinato anticipatamente qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

L'articolo Maracalagonis, lavori di manutenzione al serbatoio comunale: possibili disagi proviene da Casteddu On line.