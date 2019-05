Modolo, un borgo in mostra: degustazioni, sfilate e musica tra le vie

Appuntamento per questo weekend. Inaugurata anche la mostra itinerante “Il Popolo di Bronzo”

Modolo diventa un museo a cielo aperto e mette in mostra i suoi prodotti e le proprie tradizioni. La manifestazione durerà due giornate, sabato e domenica prossimi 1° giugno e 2 giugno, a partire dalle 10 sino alle 22, sarà possibile vivere Modolo, tra i pochi paesi, in Sardegna, ad avere avuto il riconoscimento di “borgo autentico”, nel suo pieno folklore.

Saranno presenti, durante la manifestazione, diversi stand da tutta la Planargia, hobbisti e professionisti del settore agro-alimentare. Vi sarà inoltre la possibilità di degustare vini locali (in particolare la famosa malvasia) e apprezzare prodotti locali in qualche punto di ristoro.

Per la parte tradizione e intrattenimento, nella giornata di sabato interverranno il coro Polifonico Città di Macomer e il corpo di ballo di Olmedo. Chiuderà la serata il gruppo musicale “Le Generazioni”, con musica dal vivo in piazza. Domenica, nel pomeriggio, sarà la volta della sfilata per le vie del borgo, con la partecipazione delle seguenti maschere: Su Mascadore (Padru), Sos Corriolos (Neoneli), Sa Maschinganna e Sa Majaja (Busachi), con la musica itinerante dei “Fanta Folk”.

Inoltre, sabato sarà inaugurata una interessante mostra/museo itinerante (visitabile sino al 31 luglio) sul periodo nuragico in Sardegna, denominata “Il Popolo di Bronzo”, su gentile concessione della Città metropolitana di Cagliari.

“Siamo felici di ospitare un evento così importante”, commenta Mauro Sias, assessore alle attività produttive e promozione territoriale del Comune di Modolo nella speranza di riunire persone provenienti da diversi territori e culture. Siamo convinti che lo scambio culturale sia un modo per fare incontrare le persone, per permettere la conoscenza e il rispetto reciproci”.