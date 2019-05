Cagliari, protestano e lanciano sedie alla Croce Rossa all’ora di pranzo: due stranieri identificati dalla polizia

Minuti di tensione, terminati grazie all’intervento della polizia, quelli che si sono vissuti domenica pomeriggio nel centro della Croce Rossa di viale Merello dove, da qualche anno, vengono ospitati alcuni migranti. All’ora di pranzo, due giovani stranieri hanno protestato per il pranzo, e hanno danneggiato alcuni arredi della struttura. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia della squadra volante, agli ordini del dirigente Massimo Imbimbo. È lo stesso dirigente, contattato da Casteddu Online, a spiegare che “i due, da poco maggiorenni, hanno protestato per il pranzo,da quanto ci è stato riferito dagli operatori perché non c’era nessun cuoco che potesse cucinare il cibo. Hanno fatto qualche danno ad alcuni arredi, dopo averci parlato ed averli calmati li abbiamo identificati. Spetta alla Croce Rossa decidere se procedere con una querela nei confronti dei due nigeriani”. La presidentessa della Croce Rossa provinciale di Cagliari, Fernanda Loche, aggiunge altri dettagli legati alla vicenda: “Ospitiamo una decina di migranti, quasi tutti sono musulmani e non dovevano pranzare perché sono in periodo di Ramadan. I due giovani nigeriani, però, sono di un’altra religione e dovevano mangiare. Il cibo c’era, dovevano solo cucinarselo come prevedono le nostre regole. Abbiamo una persona che fa la cuoca che alcuni giorni c’è e altri non c’è. I ragazzi hanno prima fatto una scenata all’operatrice perché il pranzo non era pronto, urlando, poi, hanno rovesciato per terra un tavolo e delle sedie. Lei gli ha invitati a mangiare il cibo già pronto, se non avevano voglia di cucinare, ma si sono rifiutati”, afferma la Loche. “In questi casi la priorità è la sicurezza dei nostri operatori, la donna mi ha subito contattata e le ho detto di chiamare la polizia. Decideremo se procedere o meno con la querela nei confronti dei due ospiti, c’è modo e modo di protestare. La nostra struttura è convenzionata con i servizi sociali ed è operativa sin dal 2016 quando, visto l’alto numero di sbarchi, è stata aperta in via emergenziale”.

Fonte: Casteddu On Line