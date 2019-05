In s’Unitre letziones de tzìnema

Ùrtimas letziones in s’Universidade de sa de tres edades de Aristanis in antis de sa firmada pro s’istadiale. Oe ddoe at a èssere sa letzione de tzìnema cun su videomaker Simone Cireddu, chi at a faeddare de su tzìnema documentarìsticu sardu.

Sa letzione at a comintzare a is 16.30 in sa sea de s’Unitre de Aristanis, in pratza de is Boes, in su rugheri cun bia de Galilei.

Martis, su 28 de maju de su 2019

