Una castiada sonora cara a s’Hip Hop

Sighint is apuntamentos cun “Castiadas sonoras”, sa filera de seminàrios audiovisivos cuncordados dae su Tzentru pro is servìtzios culturales de Aristanis, contivigiados dae Marco Lutzu, etnomusicòlogu de s’Universidade de Casteddu.

Oe, a is 18.00, s’at a faeddare de rap in Sardigna, cun sa projetzione de su documentàriu “Su Rap, s’hip hop in Sardigna” a incuru de Marco Lutzu etotu. At a èssere presente su rapper Reverendo Jones.

Martis, su 28 de maju de su 2019

