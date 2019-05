Diàriu de tonnara: projetzione ispetziale in su tzìnema Ariston de Aristanis

Sa comunidade de is piscadores de tunina, partzida intra de su fàghere sa pisca e sa punna a su sacru, si podet bìere in “Diàriu de tonnara”, su documentàriu de s’aristanesu Giovanni Zoppeddu bogadu dae su libru, chi tenet su pròpiu tìtulu, de Ninni Ravazza.

Presentadu in su Fèstival de su tzìnema de Roma, su documentàriu s’at a pòdere bìere oe isceti in su tzìnema Ariston de Aristanis, a is 17.30 e a is 19.00. Ddoe ant a èssere fintzas su regista Giovanni Zoppeddu e s’iscritore Ninni Ravazza.

Martis, su 28 de maju de su 2019

