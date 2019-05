Nascono due gruppi in Consiglio: maggioranza più larga o più stretta?

Nascono due nuovi gruppi in Consiglio comunale Si costituisce “La Civica Oristano” e “Capitale Oristano” cambia nome in “Progres progetto Repubblica Sardinia”

In Consiglio comunale nascono due nuovi gruppi. Angelo Angioi ha annunciato la costituzione del gruppo La Civica Oristano di cui fanno parte anche Giuseppe Puddu, Lorenzo Pusceddu e Vincenzo Pecoraro. Giuseppe Puddu sarà il capogruppo.

Andrea Riccio ha invece comunicato il cambio del nome del gruppo Capitale Oristano in Progres progetto Repubblica Sardinia.

La costituzione del gruppo La Civica Oristano ha indotto i consiglieri Mauro Licandro, Maria Obinu, Patrizia Cadau e Annamaria Uras a chiedere al presidente del Consiglio Antonio Franceschi chiarimenti sulla collocazione in maggioranza o in minoranza, per assicurare il corretto funzionamento delle commissioni consiliari all’interno delle quali deve essere garantita una equa rappresentanza tra maggioranza e minoranza.

Il presidente Franceschi si è impegnato a fare chiarezza entro pochi giorni.

Sino a pochi giorni fa due consiglieri del gruppo La Civica, Angioi e Pusceddu, facevano parte della maggioranza, mentre Puddu e Pecoraro della minoranza.

