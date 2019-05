Un’escursione a piedi per scoprire la Penisola del Sinis

Insieme ai ragazzi del Servizio civile, a Cultour e all’Area Marina Protetta

Una escursione per scoprire le bellezze della Penisola del Sinis è in programma domenica prossima, 2 giugno, promossa dai giovani del Servizio civile nazionale My Sinis, in collaborazione con la Cooperativa sociale Cultour Sardegna e l’Area Marina Protetta Sinis Mal di ventre.

La partenza è fissata per le 9 a San Giovanni di Sinis, in Pratza de Is Ballus.

L’escursione è gratuita e avrà una durata di circa tre ore.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono 348 9954314, 331 614508, 342 1950183.