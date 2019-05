Un minuto di silenzio e un lungo applauso per ricordare Angela Nonnis Tributo del consiglio comunale di Oristano all’ex sindaco scomparso nei giorni scorsi

Con un minuto di silenzio e un lungo applauso il Consiglio comunale di Oristano ha tributato ieri l’ultimo saluto ad Angela Nonnis, l’ex sindaco deceduto nei giorni a Milano.

È stato il Sindaco Lutzu a voler ricordare Angela Nonnis evidenziandone il legame straordinario con la città e con l’istituzione comunale.

“La città l’ha ricordata con affetto salutandola nella camera ardente allestita a Palazzo degli Scolopi, ma anche il Consiglio comunale vuole ricordarla per tutto quello di eccezionale che ha fatto” ha detto Lutzu.

“Il suo impegno politico e sociale ha lasciato un segno indelebile a Oristano. Era una persona, schietta, forte e coraggiosa, una persona sempre pronta alla battuta – ha proseguito -. La città le ha reso l’omaggio che meritava, è stata considerata da tutti come una persona di casa. Mi piace ricordarla anche per le battaglie giuste per le politiche di genere”.

“Ha lasciato un vuoto enorme – ha concluso il Sindaco Lutzu -. Voglio ricordarla con il sorriso che non le mancava mai”.

