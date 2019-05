Scoppia la guerra degli ospedali dopo la mozione dei consiglieri oristanesi

Beatrice Mura Segretaria Regionale Fsiusae, Federazione dei sindacati indipendenti, contesta i tre consiglieri oristanesi: “Tutti e tre i presidi ospedalieri”, scrive Mura, “sono indispensabili e vitali per coprire le necessità di tutto il territorio oristanese esteso in tutta la Provincia , chi per un servizio e chi per un altro, ma è impensabile andare a discapito di quelli periferici per avvantaggiare quello centrale, l’Hub. L’ospedale Mastino Di Bosa, ospedale Delogu di Ghilarza sono delle risorse non un peso”, conclude la segretaria.

Anche Mario Fiumene, segretario delegato del partito indipendentista Rosso Mori, sezione Bosa Planargia fa sentire la sua voce: “A nostro parere quanto ipotizzato dai tre consiglieri è una palese scorrettezza nei confronti dei cittadini di tutto il Distretto socio sanitario di Ghilarza e Bosa, senza dimenticare le popolazioni del Marghine, del Meilogu e del Montiferru centro occidentale. Sono tanti i cittadini di questi territori a servirsi, dei servizi degli ospedali di Ghilarza e Bosa fin dagli anni ’60”.

“E’ una visione miope”, continua il segretario, “che dimostra la non conoscenza della storia degli ospedali in Sardegna: Bosa già nel 1642 aveva un ospedale civile, intitolato allo Spirito Santo, nell’attuale via Santa Croce, in quegli stessi anni veniva aperto, dall’Ordine dei Fatebenefratelli, un ospedale a Sassari, Alghero ed Oristano. Questo per far capire l’importanza strategica dell’ospedale di Bosa. L’ospedale Delogu di Ghilarza rappresenta un punto di riferimento per una popolazione di oltre 30.000 abitanti. Tutto questo senza voler entrare nella polemica della riorganizzazione della Rete ospedaliera regionale. Sarebbe bene che i tre consiglieri oristanesi, esternassero cosa pensano in merito al riordino della rete ospedaliera, le tre forze politiche alle quali appartengono”.

“Non ci pare corretto”, conclude Fiumene, “che i tre consiglieri del capoluogo della provincia di Oristano, dove ricadono i territori dei comuni di Ghilarza e Bosa, auspichino un diverso trattamento dei cittadini di Ghilarza e Bosa, rispetto ai cittadini di Oristano e dintorni. Per tutti vale la Costituzione italiana, art.32!! Sarebbe opportuno che i tre consiglieri estendano le loro lecite domande e preoccupazioni, a tutte le popolazioni della provincia di Oristano. Nessun comune è un isola”.

Martedì, 28 maggio 2019

