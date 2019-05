La disperazione dei parenti di Pietro Arrius, 67enne sardo malato di Alzheimer: “Aiutateci a trovarlo”

Hanno anche creato una pagina Facebook dedicata, “Riportiamo a casa Pietro” . Il Pietro in questione di cognome fa Arrius, ha sessantasette anni ed è malato di Alzheimer. Il dodici maggio scorso è uscito dalla sua abitazione di Arbus ed è sparito nel nulla. Segnalazioni su segnalazioni da molte zone dell’Isola, tutte “false”: il pensionato è diventato un fantasma, e sinora le ricerche non hanno portato a nessun risultato. Le Forze dell’ordine hanno battuto vari territori, dalla Costa Verde a Ingurtosu, da Guspini alla stessa Arbus, ma senza esito. E tra i parenti del 67enne l’angoscia è ormai diventata una “compagna di vita”. Quando è scomparso, Pietro Arrius ha lasciato a casa la dentiera, i soldi e il cellulare”. Non solo: non ha portato nemmeno le preziosissime medicine che lo aiutano a “rallentare” la malattia.

La cognata Simona Deiana, a nome di tutti i parenti di Arrius, lancia un ennesimo appello attraverso Casteddu Online: “Non vogliamo nemmeno pensare all’ipotesi che possa essere morto, per noi è ancora vivo, finito chissà dove ma ancora vivo. Può essere davvero finito ovunque, anche a Cagliari. Magari qualche automobilista, in buona fede, gli ha offerto un passaggio. Se così fosse, si faccia pure avanti senza nessuna paura. Pietro non si era mai allontanato da Arbus, è malato e ogni secondo è prezioso”. Pietro Arrius è alto un metro e sassantacinque ed è stempiato. Al momento della scomparsa indossava pantaloni marroni, scarpe e giubbotto neri. Chiunque avesse sue notizie può chiamare il 112, il 113 o l’associazione “Angeli nel cuore” al numero +393495069299.

Fonte: Casteddu On Line