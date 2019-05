Riapre via Arborea, tutta nuova. Con le auto circola anche qualche polemica

È stata riaperta la circolazione stradale in via Arborea a Oristano. Dopo oltre 5 mesi di senso unico obbligato, a causa dei lavori di riqualificazione, i veicoli hanno ripreso a circolare in entrambi i sensi, con la novità dello spostamento dalle corsie stradali in un’unica carreggiata su un solo lato della asse viario. Questa è la nuova via Arborea così com’è stata pensata col progetto “Oristano Est”, anche se ancora mancano arredi e verde.

Lungo la strada, oltre alle auto scorre, però, anche qualche polemica. Proprio la soluzione dell’unica carreggiata su un lato della via non soddisfa alcuni residenti, in particolare quelli la cui casa affaccia sul lato reso più largo e adornato da grandi aiuole.

“Lo scriva, questi spazi verdi sono troppo grandi e non servono a niente”, lamenta una residente, “i parcheggi sono solo sull’altro lato della strada e se devo scaricare oggetti pesanti sono comunque costretta a parcheggiare lontano e attraversare la strada e questo grande marciapiede”.

Conclusione drastica: “Ci hanno rovinato la via”.

Terminati i lavori in via Arborea, salvo qualche rifinitura, ora proseguono quelli nella via Aristana.

Il lavori sono inseriti, appunto, nel progetto Oristano Est, che per le due vie storiche di Oristano ha previsto – con un piano di circa 624 mila euro – il rifacimento degli impianti obsoleti, dell’arredo urbano, la creazione di aree verdi e la sistemazione delle superfici viarie e ciclopedonali.