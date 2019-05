Gara di tosatura degli ovini all’antica e giochi della tradizione

Tosatura degli ovini all’antica e giochi della tradizione

A San Nicolò d’Arcidano torna “Su Tundidroxiu a S’Antiga”

Non solo tosatura degli ovini, secondo le vecchie tradizioni, nell’evento organizzato dal comitato Sant’Isidoro, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della parrocchia San Nicolò Vescovo. L’appuntamento è per domenica prossima 2 giungo, al parco comunale, nella zona di Is Codinas, con “Su Tundidroxiu a S’Antiga…Aspettando Sant’Isidoro”.

I partecipanti alla gara, dovranno trovarsi al parco alle 9 per la tosatura degli ovini, ma oltre alla gara di tosatura “a s’antiga” con le forbici, sono previsti una serie di giochi a squadre: tiro alla fune, corsa con i sacchi, tiro al piattello con la collaborazione della sezione C.P.A. di San Nicolò d’Arcidano, accompagnati da intrattenimento musicale e giochi a disposizione per i bambini presenti.

Alle 12.30, pranzo aperto a tutti su prenotazione con menù tipico: malloreddus alla campidanese, salsiccia e pancetta arrosto, patatine fritte, verdura, acqua e vino, al costo di 12 euro a persona. Le prenotazioni scadono venerdì 31 maggio.