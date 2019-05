È morta dopo tre giorni trascorsi nel reparto di Terapia intensiva al piano terra dell’ospedale Brotzu. La causa? Legionella, forse contratta durante un viaggio fuori dall’Isola. Simona Caddeo, commercialista di 62 anni, “ha ricevuto tutte le cure e le terapie del caso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”, spiegano dall’ospedale. “Quando è arrivata, venerdì scorso, era già in condizioni critiche e i medici hanno subito riscontrato una polmonite e un malessere generale legato proprio alla legionella”. Dopo essere stata portata per qualche ora nel reparto di Medicina 1, si è deciso di trasferirla in Terapia intensiva, “dove è stata subito avviata la terapia ad hoc prevista per questa malattia”. Ma il cuore della Caddeo, ieri mattina, ha purtroppo cessato di battere. Non è stata avviata nessuna profilassi, per un motivo molto semplice: “La legionella non viene trasmessa da persona a persona. La donna ci risulta che sia stata, da poco, fuori dall’Isola per un viaggio. L’infezione potrebbe essere arrivata dalle goccioline di un impianto di aria condizionata, ma è solo un’ipotesi”, informano ancora dall’ospedale.

La notizia della morte della Caddeo ha choccato i suoi parenti e i suoi tanti amici. Oggi, alle 15:30, l’ultimo saluto nella chiesa della Santissima Annunziata nel Corso Vittorio.

L'articolo Cagliari, 62enne muore di legionella dopo tre giorni di lotta al Brotzu proviene da Casteddu On line.