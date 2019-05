Aerei: voli Olbia, compagnie al lavoro sui dettagli tecnici

Un incontro tra Air Italy e Alitalia per definire gli ultimi dettagli tecnici dell'accordo, per il momento di massima, sui collegamenti in continuità territoriale da e per Olbia con Roma e Milano. Le due compagnie si sono confrontate a Villa Devoto, sede istituzionale della Regione, per ragionare sugli ultimi nodi da sciogliere assieme alla direttrice generale dell'Assessorato ai Trasporti, Gabriella Massidda, e a due funzionari. Non hanno partecipato, invece, il governatore Christian Solinas né l'assessore Giorgio Todde. Il vertice è durato almeno tre ore ma non sarebbe stato risolutivo. All'esame, in particolare, alcuni passaggi contenuti nella risposta che il vettore sardo-qatariota ha inviato a Regione e Alitalia il 23 maggio. Oltre, infatti, a chiedere qualche volo in più ad Alitalia nel periodo estivo, Air Italy pone l'accento sui passeggeri già prenotati sulle fasce orarie del mattino e della sera che, secondo la compagnia, dovranno essere automaticamente riprotetti sui voli Air Italy corrispondenti.

Nel dettaglio dei collegamenti, poi, la compagnia ribadisce che per la rotta Olbia-Linate e viceversa, dall'1 giugno al 31 dicembre, è disponibile ad effettuare i collegamenti previsti, ma a luglio chiede di operare quattro delle frequenze minime rispetto alle sei richieste: Alitalia pertanto dovrà effettuare il servizio con due collegamenti. Ad agosto, invece, i voli di Air Italy salirebbero a cinque, mentre Alitalia concorrerebbe con un volo. Sulla tratta tra Olbia e Roma Fiumicino sia a luglio che ad agosto Air Italy riuscirebbe a garantire quattro frequenze su cinque, con l'ex compagnia di bandiera che dovrebbe operare con un volo. Per il momento, comunque, sono in corso di definizione gli aspetti operativi. Ed è certo che sarà la Regione a dare la comunicazione ufficiale sulla chiusura del cerchio.