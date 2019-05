Quartu, “ha cercato di entrare in casa nostra, 4 volte in 2 ore”: extracomunitario denunciato dai vicini

Tenta di entrare per 4 volte in poche ore in casa dei vicini. Denunciato per “tentato furto in abitazione” un cittadino extracomunitario da una famiglia di Quartu, stanca delle tentate incursioni. “Abbiamo più volte i carabinieri e la polizia”, spiega Roberto Pilato, “ma ci hanno detto che non possono arrestarlo. È una situazione allucinante. Noi non sappiamo come fare”

La vicenda in un condominio di via De Candia. Pilato ha messo nero su bianco nella caserma dei carabinieri di via Milano la fase angosciante che la sua famiglia sta vivendo. Sotto l’appartamenti dei Pilato vivono 4 cittadini extracomunitari. Uno di questi, secondo l’accusa, ha l’abitudine di aprire il cancelletto entrare nel cortile e tentare di introdursi in casa della famiglia Pilato, sia in assenza che in presenza degli abitanti, con grande spavento di questi.

Le prime volte il 22 maggio: 4 tentativi in due ore dalle 11, 30 fino alle 13 30. Sale su e tante di entrare senza bussare o chiamare. Dopo vari tentativi falliti, interrogato dagli occupanti ha chiesto una sigaretta e un caffè ed è stato mandato via. L’ultimo episodio è della serata odierna.

Pilato nella denuncia parla di altre alcune testimonianze raccolte secondo cui l’uomo avrebbe sottratto un pc da un altro appartamento e avrebbe anche intimidito una ragazza. L’uomo è stato ripreso da alcune telecamere e coi cellulari e i filmati sono stati consegnati ai carabinieri. “Viviamo barricati in casa. Vogliamo che tutti parlino di questa storia. Aiutateci. Grazie”

en.ne.

