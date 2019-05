Elena Bellu, la Adriana Lima sarda: “Il mio sogno? Gli angeli di Victoria’s Secret”

Helena Christensen, Heidi Klum e Gisele Bundchen. Nei sogni della bellissima Elena Bellu, la modella sarda che somiglia alla celebre Adriana Lima, ci sono le super top model che hanno incantato il mondo. Un obiettivo da raggiungere passo dopo passo. Come in passerella. Intanto nell’immediato c’è il titolo di miss Sardegna nel Mondo e presto arriverà la selezione nazionale di Gallipoli dove verrà scelta la reginetta che rappresenterà l’Italia al concorso di miss Mondo che quest’anno si svolgerà in Cina. E a Gallipoli a condurre la serata sarà un’altra sarda, la quartese Giorgia Palmas, ormai volto noto del piccolo schermo.

Elena, 24enne di Monserrato, studentessa nella facoltà di Lingue a Cagliari, modella da 9 anni, è stata incoronata venerdì.

“È una piccola soddisfazione personale”, confessa, “un trampolino di lancio per lavorare nel campo della moda ai livelli più alti. Le miss sarde sono penalizzate rispetto alle colleghe del resto d’Italia a causa dei trasporti. Per fortuna però l’organizzazione del concorso è perfetta”.

La miss di Monserrato studia Lingue e l’eventuale alternativa alle passerelle è un futuro lavoro stabile nella mediazione o nell’interpretariato. Ma intanto ci sono le fasce, i concorsi e i primi successi. E le grandi ambizioni. La Adriana Lima sarda sogna gli angeli di Victoria’s Secret e l’Olimpo della moda.

