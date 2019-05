Cagliari: Cragno rinnova sino al 2024

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Convocazione in Nazionale, insieme con i compagni di club Barella e Pavoletti per le sfide con Grecia e Bosnia, e rinnovo del contratto sino al 2024.

Il giorno dopo la sconfitta con l'Udinese (forse con il primo e unico errore in campionato) per Alessio Cragno arriva una giornata piena di soddisfazioni. Giunto a Cagliari nell'estate del 2015 dal Brescia, è stato subito promosso titolare da Zeman.

Poi due esperienze lontano dalla Sardegna, in Serie B, prima con il Lanciano poi a Benevento. Ed infine il ritorno a Cagliari nell'estate del 2017 con la definitiva conquista del posto di titolare tra i pali della porta rossoblù. Lo scorso settembre è arrivata la prima convocazione in Nazionale. (ANSA).