L’ospedale di Oristano penalizzato per salvare quelli di Bosa e Ghilarza?

Mozione dei tre consiglieri comunali Uras, Puddu e Cadau che denunciano ancora le gravissime carenze del San Martino

La grave situazione dell’Ospedale San Martino di Oristano denunciata stavolta dai consiglieri di opposizione del Comune di Oristano Anna Maria Uras, Giuseppe Puddu e Patrizia Cadau, autori di una mozione.

Nel documento è ribadita la forte carenza di personale medico specialistico, infermieristico e paramedico e la dotazione di strumentazione inadeguata, obsoleta o altamente usurata. Tanti gli interrogativi, che i consiglieri pongono al sindaco Andrea Lutzu al quale chiedono un immediato intervento. Tra questi, se le risorse sottratte all’ospedale di Oristano, siano frutto di una scelta ponderata, atta a privilegiare altri ospedali, quali Bosa e Ghilarza.

I consiglieri si chiedono inoltre se le drammatiche situazioni denunciate corrispondano al vero: come il caso del reparto di ginecologia, senza medici a sufficienza, del reparto di ostetricia, a cui mancano sale parto adeguate. E ancora il reparto di ortopedia, non più nelle condizioni per affrontare casistiche patologiche importanti ma “costretto” ad occuparsi solo di traumatologia.

Il reparto di urologia che, nonostante sia in costante carenza di personale medico specializzato, viene privato del proprio personale per essere indirizzato settimanalmente nell’ospedale di Ghilarza. I reparti di neurologia, oculistica ed ottorino laringoiatra non attivi, mentre il reparto di pediatria funzionerebbe a metà del suo potenziale.

Da due anni, inoltre, si è registrata la riduzione di oltre il 45% degli interventi chirurgici perché le 5 sale operatorie non possono essere utilizzate per l’indisponibilità degli anestesisti in quanto costantemente inviati negli ospedali di Bosa e Ghilarza.

“Costituisce verità che il Pronto Soccorso del San Martino”, scrivono i consiglieri Uras, Puddu e Cadau, “per mancanza di medici ed infermieri non ha più il servizio OBI – osservazione breve intensiva. Costituisce verità che il reparto di emodinamica è chiuso tutti i giorni festivi e nei feriali dalle 14.00 alle 08.00 del giorno successivo e che se sfortunatamente colpiti da semplice infarto si deve attendere che passino le festività oppure che il tempo trascorra fino alle 08.00 del mattino? È’ vero che il reparto di oncologia è saturo e sta rifiutando nuovi pazienti? È vero che il servizio T.A.O. (trattamento anti-coagulante) ha un solo medico ed è al collasso? È vero che il reparto di radiologia ha due risonanze magnetiche entrambe non funzionanti? È vero che non ci sono più i medici di guardia nelle ore notturne ? È vero che i pochi medici del nostro presidio ospedaliero vengono settimanalmente inviati negli i ospedali di Ghilarza , Alghero e Bosa ? È vero che la ATS, privilegiando nomine ad interim, ossia primari di altri presidi ospedalieri che oltre a non garantire la presenza in loco, risolvono le criticità dei nostri reparti trasferendo pazienti i negli ospedali di loro provenienza?”.

I consiglieri Anna Maria Uras, Giuseppe Puddu e Patrizia Cadau invitano il sindaco Andrea Lutzu, anche nella sua funzione di Presidente del Comitato di Distretto Socio Sanitario di Oristano, e la Giunta, ad attivarsi affinché chiariscano quali azioni intendano intraprendere per ripristinare i servizi sanitari sottratti al territorio, e li invitano ad attivarsi nelle sedi istituzionali regionali e nazionali per far sì che l’Ospedale San Martino di Oristano riacquisti piena autonomia e funzionalità garantendo una adeguata, costante, efficiente e completa assistenza sanitaria territoriale.

Lunedì, 27 maggio 2019

L'articolo L’ospedale di Oristano penalizzato per salvare quelli di Bosa e Ghilarza? sembra essere il primo su LinkOristano.it.