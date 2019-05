La plastica e i nostri mari raccontate in un libro da Carlo Bellisai

Incontro con l’autore al Centro Culturale Nuova Via di Baratili San Pietro

“Sulle rive di un mare di plastica”, questo il titolo del libro di cui si parlerà venerdì prossimo 31 maggio a Baratili San Pietro, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla condizione attuale in cui versano i nostri mari.

Verrà presentato dallo stesso autore Carlo Bellisai, al Circolo Culturale Nuova Via, in Via Nuova, alle 17.30. Interverranno anche Massimo Marras, direttore dell’Area Marina Protetta del Sinis – Isola di Mal Di Ventre, e i rappresentanti delle amministrazioni locali.

Il Circolo Culturale Nuova Via è una realtà emergente, che si propone la diffusione della cultura come forma di aggregazione sociale.