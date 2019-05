Cinque proposte dalla “Corona de Logu” al presidente Solinas

La Corona de Logu, assemblea degli amministratori indipendentisti guidata da Davide Corriga, sindaco di Baulaudu, sfida il neoletto governo regionale con cinque proposte, prendendo atto delle dichiarazioni programmatiche del nuovo presidente della giunta regionale Christian Solinas. Cinque proposte sulle quali l’assemblea dei sindaci indipendentisti vuole misurare l’effettiva volontà della giunta Solinas di agire per il bene dei sardi e della Sardegna. Le proposte riguardano lo Statuto sardo, la politica fiscale, la riforma della scuola sarda, la promozione dell’agricoltura, la salvaguardia del paesaggio e la legge elettorale.

Di seguito le proposte della Corona de Logu.

I. Riscrivere lo Statuto della Sardegna. Ridefinire i rapporti che intercorrono tra lo Stato italiano e la Nazione sarda attraverso la riscrittura partecipata dello Statuto della Sardegna. Uno Statuto che restituisca dignità al popolo sardo, basato su alcuni principi irrinunciabili: il riconoscimento della Nazione sarda, la co-ufficialità della lingua sarda e delle altre lingue della Sardegna, il diritto all’autodeterminazione, il diritto ad una propria rappresentanza nelle istituzioni

europee e alla conclusione di accordi e intese internazionali (con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo).

II. Definire una politica fiscale per i sardi. Rendere definitivamente operativa l’Agenzia Sarda delle Entrate al fine di gestire in modo certo, diretto, costante e

trasparente la ricchezza prodotta dai sardi. Emanare una legislazione ad hoc per un fisco sardo, pensato su misura per il tessuto socio-economico dell’Isola, che permetta di decidere liberamente il giusto prelievo tributario e di pianificare le politiche redistributive.

III. Riformare la scuola sarda. Attuare una concreta politica a favore del bilinguismo e dell’insegnamento della storia e della cultura sarda nelle scuole, al fine di riconnettere l’educazione ai territori, costruire una nuova consapevolezza civica dei sardi e restituire fiducia alle nuove generazioni. A tal fine risulta necessario acquisire le competenze sul sistema educativo – al momento in capo allo Stato – in modo da definire percorsi formativi calibrati sulle esigenze della crescita sociale e del mercato del lavoro dell’Isola.

IV. Promuovere un’agricoltura e un paesaggio di qualità. Promuovere un programma per la modernizzazione delle aziende agricole della Sardegna al fine di ridurre la dipendenza dai fattori esterni. Incentivare il miglioramento genetico degli animali, la diversificazione dei prodotti e la creazione di una filiera sarda dei foraggi e dei mangimi per rispondere alla crisi del latte. Sostenere le produzioni agricole di eccellenza in contrapposizione agli indennizzi per il mancato reddito. Normare, tutelare e istituire un premio per la qualità del paesaggio e il presidio del territorio rurale sul modello svizzero.

V. Modificare la legge elettorale. La legge elettorale sarda è iniqua e antidemocratica. Lo dimostrano i tempi smisurati di proclamazione degli eletti, la serie imbarazzante di ricorsi avanzati a seguito delle ultime due tornate elettorali, le decine di migliaia di preferenze che non ottengono alcun seggio, la sconcertante disparità di genere nel Parlamento dei sardi. Appare urgente una riforma della legge elettorale che garantisca pluralismo, rappresentatività e pari opportunità.

“La Corona de Logu”, scrive il presidente Davide Corriga “si augura che su questi punti il presidente Solinas prenda impegni precisi. Non ci sarà infatti vera crescita politica, sociale ed economica in Sardegna, senza azione specifica su tali nodi della realtà, che vanno affrontati e sciolti”.

Lunedì, 27 maggio 2019

L'articolo Cinque proposte dalla “Corona de Logu” al presidente Solinas sembra essere il primo su LinkOristano.it.