EUROPEE, Lega prima in Sardegna con oltre 135mila voti. Nessun sardo a Strasburgo

Anche in Sardegna, nelle elezioni europee, la Lega conquista il primo posto tra i partiti: 27,57% con 135.496 voti. Davanti al Movimento cinquestelle col 25,7% (126.301) ed al Partito democratico col 24,27% (119.260).

Sotto la doppia cifra, Forza Italia col 7,81% (38.389 voti), Fratelli d’Italia 6,24% (30.681), La Sinistra 2,18% (10.710), +Europa 2,09% (10.269), Europa verde 1,60% (7.863), Partito comunista 0,87% (4.299), Popolo della famiglia 0,45% (2.234), Partito animalista 0,41% (2.019), CasaPound 0,32% (1.590), Partito pirata 0,24% (1.160), Popolari per l’Italia 0,17% (817) e Forza nuova 0,07% (366). Così il voto delle liste principali nelle cinque province: Cagliari, Lega 25,65%, Pd 25,37%, M5s 24,27%, Forza Italia 8,43%, Fratelli d’Italia 6,75%; Nuoro, M5s 27,78%, Pd 27%, Lega 26,47%, Forza Italia 6,22%, Fratelli d’Italia 4,75%; Oristano, Lega 30,41%, M5s 25,22%, Pd 20,86%, Forza Italia 8,19%, Fratelli d’Italia 6,69%; Sassari, Lega 28,95%, M5s 25,77%, Pd 24,46%, Forza Italia 7,63%, Fratelli d’Italia 5,36%; Sud Sardegna, Lega 27,71%, M5s 26,56%, Pd 22,50%, Forza Italia 7,97%, Fratelli d’Italia 7,44%. In calo di quasi sei punti l’affluenza alle urne: hanno votato il 36,25% degli elettori, mentre nel 2014 era stata raggiunta quota 42%.

Nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, dove la Lega è arrivata seconda, dietro il Movimento cinquestelle, erano in palio otto seggi: due ciascuno andranno a grillini, Lega e Pd, uno a testa per Forza Italia e Fratelli d’Italia. I più votati sono tutti siciliani, perciò nessun candidato sardo risulta tra gli eletti: nell’Isola il più votato è stato Andrea Soddu del Pd, che ha ricevuto 66.562 voti (69.511 in totale), davanti a Matteo Salvini con 57.981 (239.078), i grillini Alessandra Todde 51.881 (88.209) e Donato Forcillo 26.226 (29.006), i leghisti Massimiliano Piu 24.839 (25.788) e Sonia Pilli 22.805 (24.568), i dem Pietro Bartolo 19.458 (135.098) e Caterina Chinnici 17.777 (112.526), Silvio Berlusconi 15.428 (90.299), Antonella Zedda (Fratelli d’Italia) 12.157 (13.536), Salvatore Cicu (Forza Italia) 11.955 (28.471), Giorgia Meloni 8.459 (63.372) e la forzista Gabriella Greco 4.812 (13.148). Solo tra i dem, può sperare Soddu (terzo più votato della sua lista) se Bartolo, eletto anche nella Circoscrizione Centro, dovesse optare per quella.

Il Movimento 5 Stelle manda a Strasburgo Dino Gianrusso (116.794 voti) e l’uscente Ignazio Corrao (115.337); nella Lega sono stati eletti Salvini (che dovrebbe lasciare il posto a Francesca Donato che ha collezionato 28.071) ed Annalisa Tardino (32.792); il Partito democratico elegge Bartolo (135.098) e Chinnici (112.526); in Forza Italia risulta eletto Berlusconi (90.299), che potrebbe optare per altra Circoscrizione e liberare il seggio per il capogruppo azzurro nell’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Milazzo (74.727); per Fratelli d’Italia il seggio spetterebbe a Giorgia Meloni (63.372), che potrebbe lasciarlo a Raffaele Stancanelli (30.229). (red)

(sardegna.admaioramedia.it)