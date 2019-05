Lavorare e studiare all’Estero: opportunità per i giovani oristanesi

Inizia il ciclo di laboratori dell’Eurodesk per i giovani tra i 18 e i 35 anni

Aiutare i giovani di età compresa tra 18 e i 35 anni a realizzare un’esperienza professionale (per lavoro, tirocinio o apprendistato) in un altro paese dell’Unione europea, è l’obiettivo del ciclo di “Laboratori di orientamento Your First EURES Job 6.0”, che si terranno a Oristano nelle prossime settimane.

I laboratori, quattro in totale, inizieranno giovedì 13 giungo. Sono promossi da Eurodesk Italy attraverso i Punti Locali di Oristano (Comune di Oristano -Sportello Lavoro) e di Cagliari (Servizio Comunicazione – URP della Regione Autonoma della Sardegna), in collaborazione con la Rete EURES Italia (Anpal – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro)

La partecipazione ai laboratori è gratuita ed obbligatoria, ma i posti sono limitati, pertanto, i giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano partecipare all’incontro, devono registrarsi nel sito Eurodesk. Il modulo di registrazione sarà attivo sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti attesi, cioè 30.

Il laboratorio della durata di 4 ore prevede una parte informativa sulle finalità e caratteristiche di Your First EURES Job 6.0 e una parte formativa, dedicata all’ empowerment dei partecipanti. Questa parte è finalizzata a stimolare i partecipanti a scegliere in modo consapevole e mirato il progetto di mobilità nell’ambito di Your First EURES Job 6.0.

Your First EURES Job è un progetto finanziato dal Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e ha l’obiettivo di aiutare i giovani di nazionalità di uno dei 28 stati UE, Islanda e Norvegia, ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o tirocinio in un paese europeo della durata tra i 3 e i 6 mesi.

