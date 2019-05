Carloforte in festa per il Girotonno

(ANSA) - CARLOFORTE, 27 MAG - Quattro Paesi in gara, una pioggia di chef stellati, degustazioni pubbliche in un confronto tra le ricette della cucina carlofortino-sarda e di quella internazionale, spettacoli e concerti sotto le stelle. Questi alcuni degli ingredienti della 17/a edizione del Girotonno, la rassegna dedicata alla valorizzazione dell'antica cultura di tonni e tonnare, da secoli legate al territorio, che si terrà a Carloforte, sull'isola di San Pietro, dal 30 maggio al 2 giugno.

Qui si trova una delle poche tonnare ancora attive nel Mediterraneo, che vanta un'attività ininterrotta dal 1738.

"Il tonno nella nostra comunità è cultura, arte e gastronomia, ma soprattutto rappresenta una parte fondamentale della nostra vita - spiega il sindaco Salvatore Puggioni - Ogni anno il Girotonno celebra questa millenaria tradizione promuovendo, al contempo, Carloforte dal punto di vista turistico: un piccolo e caratteristico borgo dal mare cristallino e dalla storia unica". La rassegna è organizzata dal Comune di Carloforte in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Feedback di Palermo.

La formula ricalca le precedenti edizioni: TUNA COMPETITION - Italia, Ecuador, Giappone e Tunisia in cucina per una gara internazionale. Ogni giorno si sfidano in banchina gli chef dei quattro Paesi proponendo ricette a base del corridore dei mari. In squadra per l'Italia Rocco Pace e Stefano De Gregorio.

GIROTONNO LIVE COOKING - I maggiori interpreti della cucina italiana si esibiranno dal vivo proponendo le loro migliori ricette che saranno poi degustate dal pubblico in platea.

TUNA VILLAGE - Nel villaggio gastronomico il tonno è il vero protagonista. Si potrà scegliere tra le specialità carlofortine e le proposte della cucina internazionale..

SPETTACOLI E MUSICA SOTTO LE STELLE - Spettacoli e concerti gratuiti sul palco del Corso Battellieri. Si comincia giovedì 30 maggio con la Finale Arezzo Wave Band Sardegna 2019. Venerdì 31 Provenzano Dj e Sandro Bit. Sabato 1 giugno concerto di Bianca Atzei. Domenica 2 la band rock cipriota Minus One.(ANSA).