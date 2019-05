Europee: verso nessun eletto in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Non c'è ancora l'ufficialità, ma la Sardegna resta senza eurodeputati. Gli uscenti erano tre: Renato Soru (Pd), cinque anni fa il più votato nella circoscrizione Italia insulare con oltre 183mila voti; Giulia Moi del Movimento 5 stelle, che ottenne oltre 63mila voti, e Salvatore Cicu di Forza Italia (con oltre 51mila voti), l'unico dei tre che si è ripresentato a queste elezioni dove ha raccolto però 'solo' 28.470 preferenze, risultando il quinto della lista.

La candidata sarda che ha ottenuto più voti, Alessandra Todde del M5s, con oltre 88mila preferenze è terza della lista dove dovrebbero essere eletti solo i primi due. Anche nella Lega i due candidati sardi, Massimiliano Piu e Sonia Pilli, sono rispettivamente quinto e sesta, mentre nel Pd il sindaco di Nuoro Andrea Soddu - in assoluto il più votato in Sardegna con oltre 66.500 voti - è terzo. Il sistema elettorale che vede le due isole maggiori insieme in un'unica circoscrizione penalizza la Sardegna che ha un terzo degli abitanti della Sicilia.

