Un risultato che è definibile “storico”: la Lega è il primo partito in Sardegna, boom del Carroccio alle Europee con il 27,57 per cento. Facendo un raffronto, cinque anni fa aveva ottenuto l’1,2 per cento (all’epoca si chiamava ancora Lega Nord e il nome completo della lista era Lega nord-Die Freiheitlichen-Basta Euro). Cinque anni più tardi, risultato totalmente ribaltato: primo posto e un mare di preferenze per i candidati sardi e siciliani presenti nella lista circoscrizionale. Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega, è raggiante: “I sardi hanno deciso di scrivere una bellissima e nuova pagina della loro storia che entrerà, appunto, nei libri di storia. Abbiamo spazzato definitivamente via il Partito democratico, e adesso ci prepariamo a conquistare anche la città di Cagliari, il sedici giugno prossimo”, afferma Zoffili, presente ad Alghero per una conferenza stampa “tra la gente” insieme al presidente del Consiglio regionale Michele Pais e ai candidati sardi alle elezioni Europee.

I dati parlano chiaro, Lega superstar, ma zero posti per gli isolani all’Europarlamento, salvo miracoli dell’ultima ora: “Attendo il riconteggio definitivo, c’è una legge elettorale che accorpa Sicilia e Sardegna, il distacco tra i candidati delle due regioni è comunque minimo. Noi siamo una squadra, i colleghi siciliani difenderanno i sardi e non si dimenticheranno di loro”, promette Zoffili, che interviene anche sul tema, ritornato “caldo”, degli arrivi di stranieri via mare: “Ho già informato il ministro Salvini, mi ha detto che è al lavoro per raggiungere in tempi brevi l’obbiettivo dell’azzeramento degli sbarchi di migranti in Sardegna”.

L'articolo Lega primo partito in Sardegna: “Grazie sardi, questo risultato entrerà nei vostri libri di storia” proviene da Casteddu On line.