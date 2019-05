Ghirra, a Cagliari c.sinistra sbanca

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - "A Cagliari il centrosinistra continua a vincere in tutte le tornate elettorali, anche quando in generale l'andamento non è dei più favorevoli". Lo ha detto, commentando il risultato delle Europee in città, la candidata sindaca della coalizione Francesca Ghirra durante la presentazione della squadra di trentaquattro candidati schierati con la lista "Marzia Cilloccu per Cagliari", in campo a suo sostegno per le elezioni comunali del 16 giugno.

"Nonostante il clima non favorevole - ha spiegato Ghirra - il centrosinistra ha vinto alle Suppletive, alle Regionali e ora alle Europee. Questo ci fa ben sperare. Confidando anche su una più alta partecipazione al voto". Ora le comunali. "È un progetto che prosegue in linea con la passata amministrazione - ha esordito Marzia Cilloccu, assessora uscente al Turismo e sconfitta alle primarie da Ghirra - Un lavoro che parte da lontano. Dai venti ai settanta anni, la lista rappresenta tutti i mondi della nostra città. Solidarietà, uguaglianza sono nostri valori. E stiamo anche attenti allo sviluppo delle imprese e del turismo".

Nella lista, tra gli altri, il consigliere comunale uscente Roberto Tramaloni, il giovane maestro di scherma Maurizio Fuccaro, il presidente di Unica Lgbt Lorenzo Caddeo, l'artista Antonello Ottonello. La più giovane è Martina Mantega, vent'anni. Nell'elenco anche Antonio Gaudino, autore per il gruppo musicale Tiromancino. (ANSA).