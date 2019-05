L’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro dalle farmacie di un lotto dell’integratore a base di magnesio MAG 2 della ditta Sanofi Spa. Questo farmaco è impiegato per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Malassorbimento, Sindrome premestruale. Nello specifico si tratta del lotto n. 235 con scadenza 10-2021della specialità medicinale OS 20FL 10ML 1,5G/10ML – AIC 025519036. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario della comunicazione da parte della ditta Sanofi concernente la presenza di un corpo estraneo in confezioni del suddetto medicinale.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Aifa è invitato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.

L'articolo Un corpo estraneo nella confezione: Sanofi ritira l’integratore al magnesio MAG 2 proviene da Casteddu On line.