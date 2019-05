Miga seu macu! In Terraba aperitivu “psicològicu” contras de su pregiudìtziu

In Terraba s’at a pòdere bufare un’aperitivu psicològicu pro faeddare e pro gherrare contras de su marcu malu e de sa birgòngia chi su prus de is bortas acumpàngiant su sèberu de chircare a unu psicòlogu.

S’apuntamentu est pro custu merie, a is 19.00, in sa libreria-cafeteria “Dorian Grey”, in bia de Piave n. 11. S’addòbiu ddu cuncordat e ddu ghiat dot.ra Fiorella Frau.

Lunis, su 27 de maju de su 2019

